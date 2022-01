Sri Lanka e India dicono no al debito (cattivo) cinese (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Prima o poi doveva succedere. In Asia si sta aprendo un primo fronte anti-cinese. Il campo di gioco, nemmeno a dirlo, è quello del debito venduto dal Dragone ai Paesi in via di sviluppo, dall’economia più fragile e vulnerabile. Un progetto su scala globale, che poggia su trappole travestite da generosi prestiti ma, come raccontato da Formiche.net, in parte fallito nel bacino più importante, su cui Pechino aveva puntato tutte le sue energie: l’Africa. Ora però, all’indomani dalla ritirata d’Africa, si apre un fronte più vicino a casa. Uno dei Paesi in area cinese più indebitati con la Cina è Sri Lanka, che nel corso degli anni ha accumulato verso Pechino e le sue banche obbligazioni per oltre 8 miliardi di dollari. Per un Paese dalle dimensioni ridotte quale Sri Lanka, è molto. Nelle settimane scorse il ... Leggi su formiche (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Prima o poi doveva succedere. In Asia si sta aprendo un primo fronte anti-. Il campo di gioco, nemmeno a dirlo, è quello delvenduto dal Dragone ai Paesi in via di sviluppo, dall’economia più fragile e vulnerabile. Un progetto su scala globale, che poggia su trappole travestite da generosi prestiti ma, come raccontato da Formiche.net, in parte fallito nel bacino più importante, su cui Pechino aveva puntato tutte le sue energie: l’Africa. Ora però, all’indomani dalla ritirata d’Africa, si apre un fronte più vicino a casa. Uno dei Paesi in areapiù indebitati con la Cina è Sri, che nel corso degli anni ha accumulato verso Pechino e le sue banche obbligazioni per oltre 8 miliardi di dollari. Per un Paese dalle dimensioni ridotte quale Sri, è molto. Nelle settimane scorse il ...

Advertising

dashen87 : RT @Cucina_Italiana: La moringa piace a tutti: da chef Rubio, che è voltato in Sri Lanka per cucinarlo in loco, alle aziende italiane che l… - Cucina_Italiana : La moringa piace a tutti: da chef Rubio, che è voltato in Sri Lanka per cucinarlo in loco, alle aziende italiane ch… - takeshi_1488 : RT @ReutersAsia: India offers $500 mln fuel credit line to forex strapped Sri Lanka - aaron_moss_dev : RT @ReutersAsia: India offers $500 mln fuel credit line to forex strapped Sri Lanka - OngaroPerche : RT @civitatis_it: Da Gennaio a Marzo è il periodo migliore per visitare la costa orientale dello Sri Lanka. Venne definita da Marco Polo c… -