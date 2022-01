Spezia | Gyasi | «Segnare a San Siro un sogno Ora la salvezza | poi il Mondiale»

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) L’attaccante delloha parlato del gol contro il Milan e degli obiettivi di quest’anno Emmanuel, attaccante tuttofare dello, in una intervista a La Gazzetta dello Sport ha parlato della rete segnata al Milan e dei suoi obiettivi per quest’anno. GOL – «A Sanero proprio stanco, ma in certe situazioni nemmeno ti accorgi di aver finito le energie. È stato fondamentale lo stop che mi ha “aperto” la porta.un gol decisivo in quello stadio è stato il coronamento di un». SCIOCCATI – «Sì, ma… anche noi. Eravamo increduli di essere ancora sul- l’1-1, ma non abbiamo smesso di giocare. Capisco la delusione dei rossoneri, però abbiamo fatto una partita di grande sacrificio e siamo stati premiati». ESULTANZA ALLA CRISTIANO ...

L'attaccante ghanese dello Spezia, Emmanuel Gyasi ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport: "Alla fine della partita col Milan a San Siro ero stanchissimo, ma in certe situazioni nemmeno ti accorgi di aver...