Spazio | Di Palma | ' Grottaglie diventerà importante polo tecnologico'

Leggi su liberoquotidiano

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Con la convocazione del tavolo istituzionale l'Enac rinnova l'impegno per far partire il progetto delloporto a. Lo scalo cosìunper lo sviluppo delle nuove modalità del trasporto aereo che comprendono dai droni ai microsatelliti, sino ai velivoli sub orbitali". Ad affermarlo in una nota è il presidente dell'Enac, Pierluigi Didopo che l'Enac oggi ha convocato per il 27 gennaio il tavolo istituzionale per programmare le attività necessarie per rendere concretamente operativo loporto di Taranto. "Per trasformare il progetto in realtà concreta - sottolinea Di-, bisogna chiamare a raccolta gli altri player ...