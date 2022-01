Spaccio a fianco della parrocchia Maria Regina della Pace (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Spacciavano vicino alla parrocchia Maria Regina della Pace, la chiesa del quartiere Barriera di Milano nelle scorse settimane al centro delle cronache, e delle polemiche, per la questione sicurezza. Un 31enne di origini senegalesi è arrestato dai carabinieri per droga in quanto aveva in tasca aveva 21 dosi, tra eroina e cocaina.I carabinieri della Compagnia Oltre Dora hanno sorpreso l’uomo, in Italia senza fissa dimora, dopo che aveva venduto dell’eroina a un italiano, che è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti.Subito dopo Natale, il parroco della Madonna della Pace era stato aggredito da un tossicodipendente armato di punteruolo. E nei ... Leggi su nuovasocieta (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Spacciavano vicino alla, la chiesa del quartiere Barriera di Milano nelle scorse settimane al centro delle cronache, e delle polemiche, per la questione sicurezza. Un 31enne di origini senegalesi è arrestato dai carabinieri per droga in quanto aveva in tasca aveva 21 dosi, tra eroina e cocaina.I carabinieriCompagnia Oltre Dora hanno sorpreso l’uomo, in Italia senza fissa dimora, dopo che aveva venduto dell’eroina a un italiano, che è stato segnalato alla Prefettura quale assuntore di stupefacenti.Subito dopo Natale, il parrocoMadonnaera stato aggredito da un tossicodipendente armato di punteruolo. E nei ...

Advertising

nuovasocieta : Spaccio a fianco della parrocchia Maria Regina della Pace - mara_pi56633301 : RT @MaggieCartolano: @PrimaldaZ 2 furti in una settimana nel palazzo a fianco a mia madre, periferia sud di Milano. Spaccio nei parchetti,… - Tommaso02831710 : RT @MaggieCartolano: @PrimaldaZ 2 furti in una settimana nel palazzo a fianco a mia madre, periferia sud di Milano. Spaccio nei parchetti,… - MaggieCartolano : @PrimaldaZ 2 furti in una settimana nel palazzo a fianco a mia madre, periferia sud di Milano. Spaccio nei parchett… -

Ultime Notizie dalla rete : Spaccio fianco Questura di Ascoli, bilancio delle attività svolte nel 2021 La Polizia di Stato è quindi a fianco della comunità locale e dei suoi Amministratori che ... lo spaccio, anche al minuto, di sostanze stupefacenti e tutti quei reati predatori indotti dalla presenza ...

Al parco Bissuola apre il mercato agricolo atteso da oltre trent'anni ...ufficialmente domani mattina e sarà presente nella grande piazza del parco Albanese (a fianco del ... Stiamo investendo molto sulle associazioni per mantenerlo vivo perché lo spaccio è stato debellato, ...

Spaccio a fianco della parrocchia Maria Regina della Pace Nuova Società Pusher di cocaina arrestato per spaccio: quasi 24 mila euro in contanti nascosti nel freezer Non si conosce al momento nè il suo nome nè la residenza, ma una delle certezze risiede nel fatto che la polizia locale del Nord Est Vicentino è riuscita ...

Rissa in casa famiglia: coinvolti 7 minorenni, di cui 5 finiscono in ospedale Scoppia una lite tra 7 minorenni. Si lanciano oggetti e sedie e 5 di loro finiscono in ospedale. L’AQUILA – Rissa fra i ragazzi ospiti di una casa famiglia ieri sera intorno all’orario di cena, in bas ...

La Polizia di Stato è quindi adella comunità locale e dei suoi Amministratori che ... lo, anche al minuto, di sostanze stupefacenti e tutti quei reati predatori indotti dalla presenza ......ufficialmente domani mattina e sarà presente nella grande piazza del parco Albanese (adel ... Stiamo investendo molto sulle associazioni per mantenerlo vivo perché loè stato debellato, ...Non si conosce al momento nè il suo nome nè la residenza, ma una delle certezze risiede nel fatto che la polizia locale del Nord Est Vicentino è riuscita ...Scoppia una lite tra 7 minorenni. Si lanciano oggetti e sedie e 5 di loro finiscono in ospedale. L’AQUILA – Rissa fra i ragazzi ospiti di una casa famiglia ieri sera intorno all’orario di cena, in bas ...