Sono trascorsi 46 anni da Sandokan, ma ricordate com’era Kabir Bedi? Com’è cambiato in questo tempo: incredibile (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sono passati 46 anni da quando Kabir Bedi ha vestito i panni di Sandokan, ma ricordate com’era? È davvero incredibile. È uno dei nuovi concorrenti del GF Vip, Kabir Bedi. Entrato a far parte del reality di Canale 5 nel corso della prima puntata di questo 2022, l’attore indiano è stato accolto in modo più L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it. Leggi su sologossip (Di mercoledì 19 gennaio 2022)passati 46da quandoha vestito i pdi, ma? È davvero. È uno dei nuovi concorrenti del GF Vip,. Entrato a far parte del reality di Canale 5 nel corso della prima puntata di2022, l’attore indiano è stato accolto in modo più L'articolo è apparso nella sua versione originale sul sito SoloGossip.it.

Advertising

DPCgov : Sono trascorsi cinque anni dal tragico #18gennaio 2017 quando una slavina travolse l'hotel #Rigopiano. Nel cuore di… - KDisneyano : Sono trascorsi 84 anni... - GTwitland : Continuo a ripetermi “2 ore passano in fretta”. Negli ultimi 40 minuti ne sono trascorsi 5. - akenatoth : @elio_vito Non capisco. A parte la facilità con cui si rendono perculabili e che quindi trasforma ogni battuta in u… - CMezzanego : RT @DPCgov: Sono trascorsi cinque anni dal tragico #18gennaio 2017 quando una slavina travolse l'hotel #Rigopiano. Nel cuore di ciascuno di… -