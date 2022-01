Sonia Bruganelli risponde ad Adriana Volpe dopo il tweet polemico (Di giovedì 20 gennaio 2022) Una battuta durante un’intervista pubblicata dal settimanale Chi ha acceso l’ennesima miccia fra Sonia Bruganelli e Adriana Volpe. Adriana Volpe contro Sonia Bruganelli: “Sei piccola, di grande dici solo le bugie” https://t.co/qBECtz4XS1 #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 19, 2022 Tutto è nato ieri mattina, quando in edicola è uscito l’ultimo numero di Chi con una lunga intervista a Sonia Bruganelli. Fra una chiacchiera e l’altra, l’opinionista del Grande Fratello Vip ha parlato anche della sua collega. “I rapporti tra me ed Adriana Volpe sono sempre gli stessi, ovvero lontani. E poi, gia? che ci siamo: la vorrei rassicurare che quando siamo in studio e parlo con un autore o uno ... Leggi su biccy (Di giovedì 20 gennaio 2022) Una battuta durante un’intervista pubblicata dal settimanale Chi ha acceso l’ennesima miccia fracontro: “Sei piccola, di grande dici solo le bugie” https://t.co/qBECtz4XS1 #GFVip — BICCY.IT (@BITCHYFit) January 19, 2022 Tutto è nato ieri mattina, quando in edicola è uscito l’ultimo numero di Chi con una lunga intervista a. Fra una chiacchiera e l’altra, l’opinionista del Grande Fratello Vip ha parlato anche della sua collega. “I rapporti tra me edsono sempre gli stessi, ovvero lontani. E poi, gia? che ci siamo: la vorrei rassicurare che quando siamo in studio e parlo con un autore o uno ...

