Sonia Bruganelli: “il prossimo anno torno a lavorare con Paolo Bonolis e lascio il Grande Fratello Vip” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sonia Bruganelli ha annunciato che il prossimo anno lascerà il ruolo di opinionista al Grande Fratello Vip per lavorare con il marito Paolo Bonolis. Sonia Bruganelli ha deciso di lasciare il Grande Fratello Vip: se tra un anno Mediaset dovesse chiederle di tornare nello studio accanto ad Alfonso Signorini, la sua risposta non sarà positiva. L'opinionista in un'intervista al settimanale Chi ha annunciato che lascerà il suo ruolo nel reality per lavorare con il marito. Paolo Bonolis è diventato socio della Sdl, l'agenzia di scouting di Sonia. Alfonso Signorini, se sarà confermato alla ... Leggi su movieplayer (Di mercoledì 19 gennaio 2022)ha annunciato che illascerà il ruolo di opinionista alVip percon il maritoha deciso di lasciare ilVip: se tra unMediaset dovesse chiederle di tornare nello studio accanto ad Alfonso Signorini, la sua risposta non sarà positiva. L'opinionista in un'intervista al settimanale Chi ha annunciato che lascerà il suo ruolo nel reality percon il marito.è diventato socio della Sdl, l'agenzia di scouting di. Alfonso Signorini, se sarà confermato alla ...

Advertising

BarbaCarmela : RT @Ypila18: La bruganelli da dell'incoerente a Miriana e la crítica se piange, ma se a piangere è soleil si becca l'immunità...invece in l… - CharlieDB : @AdrianaVolpeTV Sonia Bruganelli: MISSIONE SIMPATIA, FALLITA con SUCCESSO. P.s. Per diventare Maria De Filippi ??,… - millozza : RT @Melinda76967509: ...... comunque....... meglio la sosia di Julia Roberts che l originale Sonia Bruganelli....!!!! #gfvip #GrandeFratell… - ssipstea : e sonia bruganelli non ha una mente pensate, lei parla in base a ciò che dicono le fan di soleil #gfvip - SaraNfbCM : RT @JordeenDanvers: @AdrianaVolpeTV Purtroppo a Sonia Bruganelli le donne che la carriera se la sono costruita da sole danno molto fastidio… -