Sonia Bruganelli fatta fuori? Bufera sull’opinionista del Gf Vip (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies. Sonia Bruganelli lascia il Gf Vip? L’opinionista è stata protagonista di diversi contrasti all’interno del programma e sta dividendo il pubblico. Tra la protagoniste che stanno facendo discutere i telespettatori del Grande Fratello Vip c’è certamente Sonia Bruganelli. La moglie di Paolo Bonolis è una delle opinioniste della sesta edizioni del programma, scelta da Alfonso Leggi su youmovies (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Questo articolo è apparso prima, nella sua versione originale, sul sito YouMovies.lascia il Gf Vip? L’opinionista è stata protagonista di diversi contrasti all’interno del programma e sta dividendo il pubblico. Tra la protagoniste che stanno facendo discutere i telespettatori del Grande Fratello Vip c’è certamente. La moglie di Paolo Bonolis è una delle opinioniste della sesta edizioni del programma, scelta da Alfonso

Advertising

Saramarasaa : RT @lascassapalle: Adriana Volpe: 31 maggio 1973. Sonia Bruganelli: 20 febbraio 1974. La gente intelligente può capire da sola quanto sia… - lascassapalle : Adriana Volpe: 31 maggio 1973. Sonia Bruganelli: 20 febbraio 1974. La gente intelligente può capire da sola quanto… - CristinaManzue2 : @AdrianaVolpeTV Veramente non capisco come le donne che dicono di difendere le donne, possano dargli mai e poi ragg… - Antonel45sck : RT @CharlieDB: @AdrianaVolpeTV La storia televisiva di Sonia Bruganelli, non nasce dal lavoro artistico, nasce da provocazioni sui socialme… - Antonel45sck : RT @CharlieDB: @AdrianaVolpeTV Sonia Bruganelli: MISSIONE SIMPATIA, FALLITA con SUCCESSO. P.s. Per diventare Maria De Filippi ??, non bast… -