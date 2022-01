Sondaggi politici Swg | la maggioranza dei genitori è a favore della Dad alle superiori

Advertising

tomascecco : RT @janavel7: Mi chiedo: perché una persona di normale intelligenza e cultura, sana di mente, dovrebbe passare le sere del martedì a veders… - PatrizSarda : RT @janavel7: Mi chiedo: perché una persona di normale intelligenza e cultura, sana di mente, dovrebbe passare le sere del martedì a veders… - salvfor3 : RT @janavel7: Mi chiedo: perché una persona di normale intelligenza e cultura, sana di mente, dovrebbe passare le sere del martedì a veders… - Maurizi07267041 : RT @janavel7: Mi chiedo: perché una persona di normale intelligenza e cultura, sana di mente, dovrebbe passare le sere del martedì a veders… - giumassa1946 : RT @janavel7: Mi chiedo: perché una persona di normale intelligenza e cultura, sana di mente, dovrebbe passare le sere del martedì a veders… -

Ultime Notizie dalla rete : Sondaggi politici

Così il comitato Altrestrade di Lucca riprende la parola per rispondere agli interventi... A ben vedere si tratta semplicemente dicondotti nell'ambito della conferenza dei servizi, ...Il Partito della libertà e giustizia (SSP) " che, secondo molti, attualmente rappresenta ... e non ai, di decidere delle questioni giudiziarie", ha affermato il leader del SSP Dragan ..., chi si voterebbe oggi? Crolla la Lega! di Andrea Marras 6 minuti fa. I recenti sondaggi elettorali, stando a quanto elencano i vari risultati rinvenuti in gir ...I recenti sondaggi elettorali, stando a quanto elencano i vari risultati rinvenuti in giro per la rete, hanno evidenziato come la Lega abbia subito un netto crollo in termini di consensi. Tra le tante ...