Soleil, scoperta choc nella sua camera: telespettatori del GF Vip a bocca aperta. "Oddio che è? Che schifo.." (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tutte le foto a fine articolo! Se la prende costantemente con Lulù e Jessica Selassié, Sophie Codegoni ed altri coinquilini, per la pulizia in casa, perché la severissima Katia Ricciarelli non riserva lo stesso trattamento alla sua pupilla Soleil Sorge? Quest'ultima è sempre pronta a dimostrarsi superiore agli altri, più matura, ma come fa ad essere credibile con la camera che ha al GF Vip? La situazione sembra esserle sfuggita di mano, ma lei nemmeno se ne rende conto, anzi, non le importa in verità. Il disordine e la sporcizia, come re e regina, regnano sovrani all'interno della stanza da letto, se così può chiamarsi, di Soleil Sorge. Attorno e sopra al suo enorme letto, a mille e più piazze, una distesa di rifiuti e oggetti abbandonati simile ad una discarica. Lo ha fatto notare prima di tutti Novella 2000, grazie ad una ...

