(Di mercoledì 19 gennaio 2022) L'attriceè la starnuovavita, ecco laufficiale.ha condiviso la, in sei episodi,con starnel ruolofamosa. Il progetto è stato ideato da Ingrid Escajeda, già nel team di show di successo come Empire e Justified. Il progettoracconterà la vita di, una delle narcotrafficanti più ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Sofia Vergara è Griselda Blanco nella prima foto della serie Netflix sulla narcotrafficante… - ManuCia0 : RT @badtasteit: #Griselda: nuove aggiunte al cast e prima foto di #SofiaVergara nei panni della narcotrafficante - badtasteit : #Griselda: nuove aggiunte al cast e prima foto di #SofiaVergara nei panni della narcotrafficante - mrdheo : @nevermindwill Maradona, Jessica Alba and Sofia Vergara. Well.... - swiftopics : 24 anya emma devon sofia vergara mattew lillard -

Ultime Notizie dalla rete : Sofia Vergara

OptiMagazine

Netflix ha diffuso online la prima immagine dinella mini - serie Griselda in cui interpreta la criminale colombiana Griselda Blanco. Il progetto sarà composto da sei episodi che racconteranno la storia vera della regina del cartello,...nei panni di Griselda ? Fino a questo momento non avevamo ancora messo a fuoco il volto della protagonista di Modern Family nei panni della boss della cocaina ma a chiarire le idee dei ...Sofia Vergara interpreterà Griselda Blanco nella nuova mini-serie Netflix in arrivo, la sua trasformazione è già evidente dalla prima foto ufficiale.L'attrice Sofia Vergara è la star della nuova serie Netflix sulla vita della narcotrafficante Griselda Blanco, ecco la prima foto ufficiale. Netflix ha condiviso la prima foto della serie, in sei epis ...