Single ma non troppo, Coppa Italia o Salvate il soldato Ryan? La tv del 19 gennaio (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Per la prima serata in tv, mercoledì 19 gennaio su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “Single ma non troppo”. Alice, in crisi col suo ragazzo, arriva a New York mettendosi alla prova come Single. Robin, una sua collega piuttosto eccentrica e la sorella Meg, con cui va a vivere, sembrano spingerla verso una vita – piena di avventure da una notte. Tuttavia Alice si troverà coinvolta in una serie di relazioni, tra cui anche col suo ex, piuttosto complicate ed impegnative. Su RaiDue alle 21.20 andrà in onda il documentario “Kalipé”. Kalipé è un termine himalayano che significa “con passo lento e corto” ed è così che bisogna riabbracciare la bellezza della Natura dopo l’astinenza forzata e naturalmente dolorosa dovuta alla pandemia… Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, condotto da ... Leggi su bergamonews (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Per la prima serata in tv, mercoledì 19su RaiUno alle 21.25 verrà proposta la visione del film “ma non”. Alice, in crisi col suo ragazzo, arriva a New York mettendosi alla prova come. Robin, una sua collega piuttosto eccentrica e la sorella Meg, con cui va a vivere, sembrano spingerla verso una vita – piena di avventure da una notte. Tuttavia Alice si troverà coinvolta in una serie di relazioni, tra cui anche col suo ex, piuttosto complicate ed impegnative. Su RaiDue alle 21.20 andrà in onda il documentario “Kalipé”. Kalipé è un termine himalayano che significa “con passo lento e corto” ed è così che bisogna riabbracciare la bellezza della Natura dopo l’astinenza forzata e naturalmente dolorosa dovuta alla pandemia… Su RaiTre alle 21.20 l’appuntamento è con “Chi l’ha visto?”, condotto da ...

