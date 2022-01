Sim Card, alcune rare valgono fino a 50 mila euro: controllate se avete queste (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Esistono alcune Sim Card rarissime che possono avere un valore che può arrivare addirittura ai 50mila euro. Andiamo a scoprire quali sono. I collezionisti di tutto il mondo si stropicceranno gli occhi nel scoprire che esistono alcune Sim Card dal valore di 50mila euro. Andiamo quindi a vedere la lista delle schede telefoniche che potrebbero L'articolo proviene da Inews24.it. Leggi su inews24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) EsistonoSimrarissime che possono avere un valore che può arrivare addirittura ai 50. Andiamo a scoprire quali sono. I collezionisti di tutto il mondo si stropicceranno gli occhi nel scoprire che esistonoSimdal valore di 50. Andiamo quindi a vedere la lista delle schede telefoniche che potrebbero L'articolo proviene da Inews24.it.

Advertising

brvjulia : @VodafoneIT potresti per favore dirmi come posso conoscere il mio numero se non ho soldi e segnale sulla mia sim ca… - TShopItalia1 : ?? D-Link DWR-932 Pocket Hotspot 4G LTE via SIM, Wi-Fi N150 Mbps, SIM e Micro SD Card Slot, Porta Micro USB, Inclusa… - Tp24it : Denise: sim card vendute a Terni, l'ex pm Angioni a disposizione degli inquirenti - Yueboo_ : RT @LaNotiziaQuoti: La rivelazione dell'ex dm di Mazara del Vallo riportate dal Corriere dell'Umbria: traffico intenso il giorno della sua… - telodogratis : Addio Sim card, sarà integrata nel processore dello smartphone -