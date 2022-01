Silvio Berlusconi conciato così: il brutale sfottò di Enrico Mentana al leader di Forza Italia. E Sgarbi... | Guarda (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Incontenibile, Enrico Mentana. Incontenibile su Instagram in vista del voto per la successione al Quirinale di Sergio Mattarella, che inizierà il prossimo lunedì, il 24 gennaio. Il tutto, ovviamente, verrà coperto da Mitraglietta da infinite maratone in onda su La7. E nel frattempo, il direttore del TgLa7 inganna l'attesa proponendo sul social un fotomontaggio spiazzante. Ecco nell'immagine che potete vedere in calce Silvio Berlusconi nei panni di Orietta Berti e Vittorio Sgarbi in quelli di Fedez. Alle loro spalle un pallottoliere, dunque la scritta: "Ma poi me ne restano mille". Evidente l'ironia di Mentana sul "Berlusconi telefonista", aiutato dal critico d'arte nella caccia ai voti necessari per essere eletto presidente della Repubblica. Per inciso, ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Incontenibile,. Incontenibile su Instagram in vista del voto per la successione al Quirinale di Sergio Mattarella, che inizierà il prossimo lunedì, il 24 gennaio. Il tutto, ovviamente, verrà coperto da Mitraglietta da infinite maratone in onda su La7. E nel frattempo, il direttore del TgLa7 inganna l'attesa proponendo sul social un fotomontaggio spiazzante. Ecco nell'immagine che potete vedere in calcenei panni di Orietta Berti e Vittorioin quelli di Fedez. Alle loro spalle un pallottoliere, dunque la scritta: "Ma poi me ne restano mille". Evidente l'ironia disul "telefonista", aiutato dal critico d'arte nella caccia ai voti necessari per essere eletto presidente della Repubblica. Per inciso, ...

Advertising

fanpage : Gli italiani non vogliono Silvio Berlusconi al Quirinale - Agenzia_Ansa : FLASH I La corsa al Quirinale, Silvio Berlusconi a Forza Italia: 'Un mio passo indietro? Non deluderò chi mi ha dato fiducia' - SkyTG24 : Ruby ter, difesa di Berlusconi: Rinvio processo per elezione Quirinale - sergioalesi : RT @GregPignataro: 'Siamo disposti ad adottare qualsiasi strategia per far saltare la candidatura di Silvio Berlusconi, compresa l'uscita d… - AntonCuffaro : RT @tempoweb: La #sinistra impazzisce di paura e riaccende la macchina del fango su #Berlusconi @hoaraborselli #quirinale #19gennaio #iltem… -