Silvia Turani | «Il rugby mi ha cambiato la vita»

Leggi su vanityfair

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) La giocatrice del Colorno racconta la sua storia nelle Furie Rosse e di come questo sport sia stato fondamentale per dare una svolta alla sua esistenza che adesso ha ilal centro. «Ho trovato una grande rete umana, un gruppo con cui condivido gioie e dolori, questa squadra per me ha fatto la differenza»