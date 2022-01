Sguardo profondo da bambina, oggi è un’importante volto della Rai: ecco di chi si tratta (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Sguardo carino e profondo fin da bambina oggi è un importante volto Rai: ecco di chi stiamo parlando, i dettagli e le curiosità Sin da bambina è stata sempre bellissima, occhi neri e Sguardo profondo, oggi invece è una donna bellissima, super talentuosa divenuta uno dei volti più significativi Rai del momento: stiamo parlando di Bianca Guaccero, classe 1981, che ha portato il talento sia nella storia trasmissione Rai Detto Fatto e sia in alcune fiction televisive molto seguite dal pubblico come Capri e di recente Fino all’ultimo battito insieme a Marco Bocci. curiosità (foto web)Ella è nata in provincia di Bari, in una cittadina chiamata Bitonto e sin da piccola ha maturato il sogno dello spettacolo ... Leggi su topicnews (Di mercoledì 19 gennaio 2022)carino efin daè un importanteRai:di chi stiamo parlando, i dettagli e le curiosità Sin daè stata sempre bellissima, occhi neri einvece è una donna bellissima, super talentuosa divenuta uno dei volti più significativi Rai del momento: stiamo parlando di Bianca Guaccero, classe 1981, che ha portato il talento sia nella storia trasmissione Rai Detto Fatto e sia in alcune fiction televisive molto seguite dal pubblico come Capri e di recente Fino all’ultimo battito insieme a Marco Bocci. curiosità (foto web)Ella è nata in provincia di Bari, in una cittadina chiamata Bitonto e sin da piccola ha maturato il sogno dello spettacolo ...

