Serie A, protocollo Covid: ecco le nuove disposizioni (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Dopo gli incontri tra Governo, CTS e FIGC sono state rese ufficiali le nuove regole previste dal protocollo Covid-19 per le squadre di Serie A. Si tratta di disposizioni uniche e condivise, senza che sia previsto in alcun modo l’intervento delle ASL. Il protocollo si applica alle competizioni professionistiche e ai massimi campionati dilettantistici e prevede il blocco dell’intera squadra con il 35% del gruppo positivo. Il gruppo è considerato di 25 giocatori, quindi con 8 elementi si può giocare; con 9 che hanno contratto il virus l’ASL può intervenire. Rimane la necessità di controlli periodici, secondo quanto previsto dal Ministero della Salute, attraverso tamponi molecolari e/o antigenici. Il protocollo Covid per la Serie ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Dopo gli incontri tra Governo, CTS e FIGC sono state rese ufficiali leregole previste dal-19 per le squadre diA. Si tratta diuniche e condivise, senza che sia previsto in alcun modo l’intervento delle ASL. Ilsi applica alle competizioni professionistiche e ai massimi campionati dilettantistici e prevede il blocco dell’intera squadra con il 35% del gruppo positivo. Il gruppo è considerato di 25 giocatori, quindi con 8 elementi si può giocare; con 9 che hanno contratto il virus l’ASL può intervenire. Rimane la necessità di controlli periodici, secondo quanto previsto dal Ministero della Salute, attraverso tamponi molecolari e/o antigenici. Ilper la...

Advertising

DiMarzio : #SerieA, il ministero della Salute approva il nuovo protocollo sport - gazzettaGranata : Serie A, il ministero della Salute approva il nuovo protocollo sport: il punto #TorinoFC #FVCG #SFT - Toro_News : ?? | IL TEMA Il documento ha come obiettivo quello di individuare regole 'sicure e condivise' per garantire parità… - SpazioInter : Ora è ufficiale: la Serie A avrà il suo nuovo protocollo - - Armandihno80 : RT @75_franz6: SERIE A: - Regole stipendi modificate. - Esami falsati. - Arbitri imbarazzanti. - Parametri di iscrizione non rispettati. -… -