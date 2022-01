Serena Enardu nel mirino degli haters dopo le dichiarazioni sul vaccino anti-Covid

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Continuano le polemiche sulda parte delle star di Instagram.Diana Del Bufalo, che è stata bersagliata dalle critiche nel corso delle scorse settimane per alcuneconsiderate ‘no vax‘, questa volta nelci è finita. L’ex di Pago e volto noto di Uomini e Donne, infatti, durante … L'articolo proviene da Velvet Gossip.

L'ex gieffina, "tortura di 12 giorni": gli effetti avversi sul suo corpoha avuto alcuni problemi di salute e ha dichiarato che non si sottoporrebbe di nuovo al vaccino anti - Covid. Argomenti trattati: il vaccino: la vita privata ...Serena Enardu ha avuto alcuni problemi di salute e ha dichiarato che non si sottoporrebbe di nuovo al vaccino anti-Covid.L'ex tronista di Uomini e Donne, oggi influencer affermata, ha trascorso dei giorni molto difficili L'articolo Serena Enardu devastata: problemi di salute, "Non rifarei il vaccino ...