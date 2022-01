Serbia, prima uscita pubblica per Djokovic dopo l’espulsione dall’Australia: selfie coi tifosi a messa (Di mercoledì 19 gennaio 2022) prima apparizione pubblica per Novak Djokovic dopo la clamorosa espulsione dall’Australia dove non ha potuto partecipare al primo Slam dell’anno. Il campione serbo proprio in patria è tornato a scattare dei selfie con i tifosi a margine di una funzione pubblica, durante la festa dell’Epifania ortodossa, dunque a messa nella chiesa Rossa di Kalemegdan, la forteza di Belgrado. Lo ha reso noto l’Informer, che ha pubblicato le foto dei fan stupiti di vedere Nole tra loro come se nulla fosse. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 19 gennaio 2022)apparizioneper Novakla clamorosa espulsionedove non ha potuto partecipare al primo Slam dell’anno. Il campione serbo proprio in patria è tornato a scattare deicon ia margine di una funzione, durante la festa dell’Epifania ortodossa, dunque anella chiesa Rossa di Kalemegdan, la forteza di Belgrado. Lo ha reso noto l’Informer, che hato le foto dei fan stupiti di vedere Nole tra loro come se nulla fosse. SportFace.

Ultime Notizie dalla rete : Serbia prima Dal prossimo mese di giugno Air Serbia collegherà Bari e Belgrado. ... dal prossimo mese di giugno, la compagnia aerea Air Serbia opererà un volo di linea tra Bari e ... prima ancora che con l'economia, di due territori da sempre vicini, la cui amicizia ha resistito anche ...

Euro Futsal 2022, prima partecipazione assoluta per la Slovacchia È decollato ieri mattina dall’aeroporto Schwechat di Vienna, come documentato sui profili social della FutsalSlovakia, l’aereo che ha portato il team slovacco in Olanda pronta a ...

