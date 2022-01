Sequestro preventivo: impugnazione del curatore solo se autorizzato (Di mercoledì 19 gennaio 2022) (Roma, 19/01/2022) - Roma, 19/01/2022 - Il curatore fallimentare può impugnare il provvedimento che decide sull'istanza di revoca del Sequestro preventivo, solo se appositamente autorizzato dal giudice Nel presente articolo, si esaminerà l'iter argomentativo seguito dalla Suprema Corte in una recente sentenza (Cass. Pen. Sez. V, sentenza (ud. 14-04-2021) 15-07-2021, n. 27334), nella quale è stato affermato il principio di diritto secondo cui, per impugnare il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che decide sulla istanza di revoca del Sequestro preventivo di un immobile di proprietà della società fallita, il curatore necessita di specifica autorizzazione da parte del giudice delegato. Preliminarmente, si passeranno in rapida rassegna le ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) (Roma, 19/01/2022) - Roma, 19/01/2022 - Ilfallimentare può impugnare il provvedimento che decide sull'istanza di revoca delse appositamentedal giudice Nel presente articolo, si esaminerà l'iter argomentativo seguito dalla Suprema Corte in una recente sentenza (Cass. Pen. Sez. V, sentenza (ud. 14-04-2021) 15-07-2021, n. 27334), nella quale è stato affermato il principio di diritto secondo cui, per impugnare il provvedimento del giudice per le indagini preliminari che decide sulla istanza di revoca deldi un immobile di proprietà della società fallita, ilnecessita di specifica autorizzazione da parte del giudice delegato. Preliminarmente, si passeranno in rapida rassegna le ...

