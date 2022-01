Senza Fine, il trailer del docufilm su Ornella Vanoni (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Dopo l’anteprima mondiale alle Giornate degli Autori, nell’ambito della 78a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia, Senza Fine di Elisa Fuksas con Ornella Vanoni arriva in sala con I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection dal 24 febbraio 2022 con anteprime selezionate lunedì 21, martedì 22 e mercoledì 23.Un film che racconta la straordinaria vita di una delle artiste più amate della musica italiana.Un hotel termale degli anni ’40, assolutamente fuori dal tempo. Il luogo perfetto per raccontare una storia Senza Fine, quella della vita di Ornella Vanoni, che si svela alla regista Elisa Fuksas Senza risparmiarsi. Una donna, un’artista, una forza della natura raccontata tra le mura di questo suggestivo set anche da ... Leggi su tuacitymag (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Dopo l’anteprima mondiale alle Giornate degli Autori, nell’ambito della 78a Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia,di Elisa Fuksas conarriva in sala con I Wonder Pictures e Unipol Biografilm Collection dal 24 febbraio 2022 con anteprime selezionate lunedì 21, martedì 22 e mercoledì 23.Un film che racconta la straordinaria vita di una delle artiste più amate della musica italiana.Un hotel termale degli anni ’40, assolutamente fuori dal tempo. Il luogo perfetto per raccontare una storia, quella della vita di, che si svela alla regista Elisa Fuksasrisparmiarsi. Una donna, un’artista, una forza della natura raccontata tra le mura di questo suggestivo set anche da ...

