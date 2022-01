“Sei stato uno dei più grandi, forse il migliore”. Lutto nello sport, il ricordo di amici e colleghi (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Se n’è andato Alberto Michelotti, lo storico arbitro italiano (uno dei più famosi della storia del calcio italiano). Lutto nello sport quindi: l’uomo è morto a 91 anni nella sua Parma. Nato nella città emiliana il 15 luglio del 1930, dopo una breve carriera come portiere, Michelotti aveva scelto in tarda età la carriera di arbitro arrivando in Serie A all’età di 38 anni. Qualcuno ricorderà il 14 aprile del 1968, ovvero il debutto in Napoli-Varese sul campo di Fuorigrotta. Saltando a piè pari tutta la carriera, passiamo poi all’ultimo atto della sua vita sportiva in massima serie a ben 51 anni: il 17 maggio del 1981. Un Napoli-Juventus segnato dal tributo dei tifosi del San Paolo che, all’ingresso in campo, srotolarono lo striscione “Alberto, tu si ‘na cosa grande”. In tutto Alberto Michelotti ha diretto 145 partite ... Leggi su caffeinamagazine (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Se n’è andato Alberto Michelotti, lo storico arbitro italiano (uno dei più famosi della storia del calcio italiano).quindi: l’uomo è morto a 91 anni nella sua Parma. Nato nella città emiliana il 15 luglio del 1930, dopo una breve carriera come portiere, Michelotti aveva scelto in tarda età la carriera di arbitro arrivando in Serie A all’età di 38 anni. Qualcuno ricorderà il 14 aprile del 1968, ovvero il debutto in Napoli-Varese sul campo di Fuorigrotta. Saltando a piè pari tutta la carriera, passiamo poi all’ultimo atto della sua vitaiva in massima serie a ben 51 anni: il 17 maggio del 1981. Un Napoli-Juventus segnato dal tributo dei tifosi del San Paolo che, all’ingresso in campo, srotolarono lo striscione “Alberto, tu si ‘na cosa grande”. In tutto Alberto Michelotti ha diretto 145 partite ...

