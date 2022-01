Sedici attaccanti per segnare 37 gol | sul Pais la straordinaria confusione del Barcellona

Leggi su ilnapolista

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) La “inarrestabile danza deglidel Barça”. Così la chiama Ramon Besa su El: una specie di gioco di ruolo, per cui “dall’inizio della stagione fino a 16 calciatori hanno sfilato sul fronte offensivo del”. 16e 35 giocatori in totale in una stagione nella quale dovrebbe regnare la parsimonia. E Xavi non molla nemmeno Morata, anche se Allegri l’ha tolto dal mercato. Besa ricorda che ilha cominciato il campionato, il 15 agosto 2021, con un tridente Griezmann-Depay-Braithwaite. Da allora è cambiato tutto. Come se adesso ci fosse un’altra squadra. “Xavi cerca di stabilizzare una squadra soggetta a continui cambiamenti dopo aver sostituito Koeman ed essere stato scelto come capofila del progetto sportivo del presidente Joan Laporta”. Lui vorrebbe chiudere il ...