Scuola, la riapertura regge alla dad ma la gestione quotidiana affanna (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Dad attivata per una classe su cinque, didattica per tutto il gruppo solo nel 6,6 per cento dei casi, 93 per cento delle classi in presenza”. Sono i dati forniti dal ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, in audizione in Commissione Cultura alla Camera. Mario Draghi “aveva chiesto la Scuola in presenza all’inizio del suo mandato”, ha detto Bianchi, fornendo i dati delle classi con attività integrata – la lezione in presenza e a distanza in contemporanea (13,1 per cento) – e quelli relativi agli studenti a casa per contagio o quarantena. E i dirigenti scolastici, che nei giorni precedenti avevano fornito stime diverse, oggi hanno “preso atto con soddisfazione” dei dati letti da Bianchi, ha detto il presidente dell’Associazione nazionale presidi Antonello Giannelli, chiedendo una pubblicazione settimanale degli stessi: “Le nostre stime erano diverse ... Leggi su ilfoglio (Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Dad attivata per una classe su cinque, didattica per tutto il gruppo solo nel 6,6 per cento dei casi, 93 per cento delle classi in presenza”. Sono i dati forniti dal ministro dell’Istruzione Patrizio Bianchi, in audizione in Commissione CulturaCamera. Mario Draghi “aveva chiesto lain presenza all’inizio del suo mandato”, ha detto Bianchi, fornendo i dati delle classi con attività integrata – la lezione in presenza e a distanza in contemporanea (13,1 per cento) – e quelli relativi agli studenti a casa per contagio o quarantena. E i dirigenti scolastici, che nei giorni precedenti avevano fornito stime diverse, oggi hanno “preso atto con soddisfazione” dei dati letti da Bianchi, ha detto il presidente dell’Associazione nazionale presidi Antonello Giannelli, chiedendo una pubblicazione settimanale degli stessi: “Le nostre stime erano diverse ...

Advertising

LinideaPaola : @sole24ore Purtroppo in qst ondata sono più i prof a stare male. A casa tantissimi contagiati e molti con sintomi p… - citynowit : Il sindaco f.f. Brunetti ha smentito di aver fatto alcuna ordinanza disponendo la riapertura degli istituti scolast… - altomolisenet : Riapertura scuola calcio Agnonese in sicurezza. Sica: La ripresa delle attività sportive collettive è... - PierluigiVito : che chiedevano di rinviare di due settimane la riapertura delle scuole. La didattica a distanza non è l'ideale, per… - Scisciano : #SommaVesuviana, Scuola: da domani studenti in presenza: Salvatore Di Sarno: “La campagna vaccinale sta funzionando… -