**Scuola: Costarelli (presidi Lazio), 'ritardiamo dad? Siamo allibiti, accusa falsa e danno enorme'** (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Roma, 19 gen. (Adnkronos) - "Siamo allibiti. accusarci di inerzia e di ritardare la dad con i positivi in classe quando al contrario se le scuole stanno aperte dal 10 gennaio è perché i presidi lavorano 18 ore su 24, è falso ed ingiustamente aggressivo, ci danneggia enormemente". Così all'Adnkronos la presidente dell'Associazione nazionale presidi, Cristina Costarelli, su notizie stampa. "Ieri ho chiuso il computer all'una di notte e stamattina avevo alle sette email da smistare. Questo è ciò che fanno i presidi, senza né sabati, né domeniche. Se le scuole sono aperte è grazie al loro impegno senza il quale il meccanismo si sarebbe inceppato il secondo giorno", conclude.

