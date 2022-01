Scuola, Bianchi: «L'88,4% per cento degli studenti sono in presenza. I contagi durante le feste» (Di mercoledì 19 gennaio 2022) A poco più di una settimana dalla riapertura delle scuole è tempo di bilanci. A farli è il ministro dell'Istruzione, Patrizio Bianchi, snocciolando i numeri del ritorno tra i... Leggi su ilmattino (Di mercoledì 19 gennaio 2022) A poco più di una settimana dalla riapertura delle scuole è tempo di bilanci. A farli è il ministro dell'Istruzione, Patrizio, snocciolando i numeri del ritorno tra i...

Advertising

antoniopalmieri : Classi in presenza a #scuola. Questi i dati a oggi, #19gennaio, alle 12. Ce li ha presentati ora in commissione cul… - Agenzia_Ansa : Scuola, Bianchi: 'La Dad non è opposizione ma integrazione' #ANSA - marcoranieri72 : RT @LabParlamento: #SCUOLA: Il #ministro #Bianchi esulta sulle #aperture nonostante il #Covid, ma le scuole soffrono. L'allarme dei #presid… - silvacoscina : Eppure #Bianchi e i giornaloni continuano a dire che il rientro a scuola non abbia creato problemi come qualcuno av… - statodelsud : Scuola, Bianchi: “93,4% delle classi sono in presenza” -