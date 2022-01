Sci: mondiali paralimpici, Giacomo Bertagnolli oro nel gigante (2) (Di mercoledì 19 gennaio 2022) (Adnkronos) - "E' fantastico, sono felicissimo per questa vittoria totalmente inaspettata, anche perché fino a due giorni fa mi trovavo a casa, bloccato dal Covid -ha commentato Bertagnolli-. Fortunatamente l'ultimo tampone ha dato esito negativo e sono potuto partire. E' il primo oro iridato che vinco insieme ad Andrea e sono molto orgoglioso di questo, soprattutto perché conquistato a un mese e mezzo dall'inizio delle Paralimpiadi. Il tracciato era molto buono. Certo, se avessi avuto più tempo per testare la neve sarebbe stato ancora meglio ma siamo stati bravi a gestire la gara e alla fine è andata molto bene". "Straordinario oro nello Slalom gigante per Giacomo Bertagnolli e la guida Andrea Ravelli alla prima prova nel Mondiale di Lillehammer. Una super prestazione del portabandiera azzurro che ha dato un'altra ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) (Adnkronos) - "E' fantastico, sono felicissimo per questa vittoria totalmente inaspettata, anche perché fino a due giorni fa mi trovavo a casa, bloccato dal Covid -ha commentato-. Fortunatamente l'ultimo tampone ha dato esito negativo e sono potuto partire. E' il primo oro iridato che vinco insieme ad Andrea e sono molto orgoglioso di questo, soprattutto perché conquistato a un mese e mezzo dall'inizio delle Paralimpiadi. Il tracciato era molto buono. Certo, se avessi avuto più tempo per testare la neve sarebbe stato ancora meglio ma siamo stati bravi a gestire la gara e alla fine è andata molto bene". "Straordinario oro nello Slalompere la guida Andrea Ravelli alla prima prova nel Mondiale di Lillehammer. Una super prestazione del portabandiera azzurro che ha dato un'altra ...

Pellizzari è bronzo ai mondiali di sci alpino Dopo l'argento conquistato da Giuseppe Romele nella 10 chilometri di fondo è arrivato il bronzo centrato da Federico Pellizzari ai Mondiali di sci alpino e nordico in corso di svolgimento a ...

Sci: Mondiali paralimpici; Bertagnolli oro in slalom gigante - Sci ANSA Nuova Europa Sci, Mondiali paralimpici, Bertagnolli oro nello slalom gigante: "Sono felicissimo per questa vittoria inaspettata" Arriva da Giacomo Bertagnolli e dalla sua guida Andrea Ravelli il secondo oro per l'Italia ai Mondiali Paralimpici degli sport della neve di Lillehammer. Uno degli atleti azzurri più attesi alla vigil ...

Sci: mondiali paralimpici, Giacomo Bertagnolli oro nel gigante (2) "Straordinario oro nello Slalom Gigante per Giacomo Bertagnolli e la guida Andrea Ravelli alla prima prova nel Mondiale di Lillehammer. Una super prestazione del portabandiera azzurro che ha dato un'a ...

