Sci alpino, le azzurre convocate per le gare di Cortina d’Ampezzo: in discesa torna Marta Bassino (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La Coppa del Mondo di sci alpino femminile si prepara alle gare veloci in programma nel weekend a Cortina d’Ampezzo. Sull’Olympia delle Tofane saranno impegnate otto atlete di casa che disputeranno una discesa ed un superG preceduti dalle due prove cronometrate. La notizia del giorno è il ritorno di Marta Bassino tra le porte larghe dopo la rinuncia alla libera di Zauchensee. La cuneese aveva preso parte al solo superG nella località austriaca, gara conclusa con uno splendido quarto posto a meno di tre decimi dal podio. Non dovrebbero destare preoccupazione le condizioni di Sofia Goggia, che difficilmente potrà dare il 100% in seguito alla paurosa caduta rimediata sulla “Hermann Maier”. Saranno regolarmente al cancelletto di partenza nel doppio appuntamento dolomitico ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La Coppa del Mondo di scifemminile si prepara alleveloci in programma nel weekend a. Sull’Olympia delle Tofane saranno impegnate otto atlete di casa che disputeranno unaed un superG preceduti dalle due prove cronometrate. La notizia del giorno è il ritorno ditra le porte larghe dopo la rinuncia alla libera di Zauchensee. La cuneese aveva preso parte al solo superG nella località austriaca, gara conclusa con uno splendido quarto posto a meno di tre decimi dal podio. Non dovrebbero destare preoccupazione le condizioni di Sofia Goggia, che difficilmente potrà dare il 100% in seguito alla paurosa caduta rimediata sulla “Hermann Maier”. Saranno regolarmente al cancelletto di partenza nel doppio appuntamento dolomitico ...

Advertising

Eurosport_IT : Mikaela #Shiffrin, come lei nessuno mai! ?? Con Schladming sale a quota 47 vittorie in slalom diventando l'atleta p… - Eurosport_IT : Che bello rivedere Giuliano Razzoli sul podio ???????? Il video della premiazione: - infoitsport : Sci alpino, discesa Kitzbuehel 2022: Marsaglia secondo e Innerhofer quarto nella prima prova cronometrata - infoitsport : COPPA DEL MONDO DI SCI ALPINO FEMMINILE: TUTTE LE INDICAZIONI PER LA VIABILITÀ - infoitsport : Sci alpino, gli azzurri a Kitzbuehel: Paris guida la spedizione -