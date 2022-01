Sci alpino, Kilde fa sua la prima prova a Kitzbuehel. Secondo Marsaglia e quarto Innerhofer (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Si alza il sipario sulla Streif con la prima prova della discesa di Kitzbuehel. E’ stato il norvegese Aleksander Aamodt Kilde a firmare il miglior tempo (1’56”64), dimostrando di essere subito uno degli uomini da battere nelle due gare in programma venerdì e sabato. Una prima prova ottima per i colori azzurri. Infatti al Secondo posto c’è Matteo Marsaglia, staccato di 22 centesimi dalla vetta della classifica. Stesso ritardo per un altro degli uomini più attesi, l’austriaco Matthias Mayer. Subito dietro di loro si è posizionato Christof Innerhofer, quarto a 33 centesimi da Kilde. Quinta piazza per l’austriaco Daniel Danklmaier (+0.81), che ha preceduto il tedesco Romed Baumann (+1.20) e l’americano ... Leggi su oasport (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Si alza il sipario sulla Streif con ladella discesa di. E’ stato il norvegese Aleksander Aamodta firmare il miglior tempo (1’56”64), dimostrando di essere subito uno degli uomini da battere nelle due gare in programma venerdì e sabato. Unaottima per i colori azzurri. Infatti alposto c’è Matteo, staccato di 22 centesimi dalla vetta della classifica. Stesso ritardo per un altro degli uomini più attesi, l’austriaco Matthias Mayer. Subito dietro di loro si è posizionato Christofa 33 centesimi da. Quinta piazza per l’austriaco Daniel Danklmaier (+0.81), che ha preceduto il tedesco Romed Baumann (+1.20) e l’americano ...

