Sci alpino, i precedenti dell'Italia a Kitzbuehel. Di Ghedina, Fill e Paris le vittorie sulla Streif (Di mercoledì 19 gennaio 2022) La Coppa del Mondo di sci alpino 2021-2022 saluta Wengen e si prepara per l'altra grande classifica del mese di gennaio. Siamo, infatti, ai nastri di partenza dell'attesissimo fine settimana di Kitzbuehel (Austria) sulla mitologica Streif. Su questa pista vincono solamente i migliori e, per nostra fortuna, spesso sono italiani. I nostri portacolori nel complesso hanno vinto sei volte sul pendio più famoso del mondo, con 25 podi complessivi. Andiamo, quindi, a ripercorrere con la memoria tutti i migliori risultati dei nostri portacolori sulla pista più famosa del mondo. DISCESA – L'esordio della Streif risale al lontano 21 gennaio 1967 e vide il successo del grande francese Jean-Claude Killy, che chiuse davanti al tedesco Franz Vogler ed all'austriaco Heinrich Messner in terza ...

