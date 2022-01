Scatola Nera, l’Unione Europea la rende obbligatoria. Ecco a cosa serve (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Come da norme europee, la cosiddetta “Scatola Nera” diverrà una dotazione obbligatoria per ogni nuova automobile: si tratta di un dispositivo capace di registrare alcuni parametri del veicolo – velocità, frenata, posizione e inclinazione dell’auto, stato e frequenza di attivazione dei sistemi di sicurezza – nel lasso di tempo immediatamente precedente e successivo a un sinistro stradale. Dati che potrebbero tornare utili in sede giudiziale e assicurativa. Accanto alla black box (non disattivabile e protetta da possibili manomissioni) ci saranno pure il sistema di adattamento intelligente della velocità e “Alcolock”, il dispositivo che impedisce l’avviamento dell’auto se il guidatore ha un tasso alcolemico fuori legge. Queste tecnologie saranno presenti sulle auto di nuova omologazione già a partire dal 6 luglio prossimo, divenendo ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Come da norme europee, la cosiddetta “” diverrà una dotazioneper ogni nuova automobile: si tratta di un dispositivo capace di registrare alcuni parametri del veicolo – velocità, frenata, posizione e inclinazione dell’auto, stato e frequenza di attivazione dei sistemi di sicurezza – nel lasso di tempo immediatamente precedente e successivo a un sinistro stradale. Dati che potrebbero tornare utili in sede giudiziale e assicurativa. Accanto alla black box (non disattivabile e protetta da possibili manomissioni) ci saranno pure il sistema di adattamento intelligente della velocità e “Alcolock”, il dispositivo che impedisce l’avviamento dell’auto se il guidatore ha un tasso alcolemico fuori legge. Queste tecnologie saranno presenti sulle auto di nuova omologazione già a partire dal 6 luglio prossimo, divenendo ...

