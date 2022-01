Scandalo Epstein, spunta una donna pronta a testimoniare contro il principe Andrea: nuovi guai per figlio della regina Elisabetta (Di mercoledì 19 gennaio 2022) nuovi guai in vista per il principe Andrea. A meno di una settimana dalla decisione del giudice americano di respingere la richiesta di archiviazione delle accuse a suo carico, spunta ora una donna che si dice “disposta” a testimoniare contro il terzogenito della regina Elisabetta nella causa civile per aggressione sessuale intentata negli Usa da Virginia Giuffre. La possibile teste afferma di aver visto i due insieme in una discoteca di Londra 20 anni fa. A dare la notizia è il Guardian che cita una email della legale americana Lisa Bloom: “Sono orgogliosa di rappresentare Shukri Walker, che si è fatta avanti coraggiosamente come testimone e incoraggia anche altri che potrebbero avere ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022)in vista per il. A meno di una settimana dalla decisione del giudice americano di respingere la richiesta di archiviazione delle accuse a suo carico,ora unache si dice “disposta” ail terzogenitonella causa civile per aggressione sessuale intentata negli Usa da Virginia Giuffre. La possibile teste afferma di aver visto i due insieme in una discoteca di Londra 20 anni fa. A dare la notizia è il Guardian che cita una emaillegale americana Lisa Bloom: “Sono orgogliosa di rappresentare Shukri Walker, che si è fatta avanti coraggiosamente come testimone e incoraggia anche altri che potrebbero avere ...

