SaveThePanettone: l’iniziativa contro lo spreco alimentare dei prodotti natalizi (Di mercoledì 19 gennaio 2022) . Tutte le informazioni utili da conoscere. Terminate le festività natalizie è un classico avere ancora in casa diversi cibi delle feste avanzati, che vengono mano a mano consumati anche fino alla primavera. In barba a tutti i buoni propositi di dieta. Se smaltire gli avanzi i L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com Leggi su viagginews (Di mercoledì 19 gennaio 2022) . Tutte le informazioni utili da conoscere. Terminate le festivitàe è un classico avere ancora in casa diversi cibi delle feste avanzati, che vengono mano a mano consumati anche fino alla primavera. In barba a tutti i buoni propositi di dieta. Se smaltire gli avanzi i L'articolo è apparso prima sul sito ViaggiNews.com

Advertising

saporicondivisi : Too Good To Go e i consigli anti-spreco dopo le Feste. L’app rende disponibile per tutti Remix, l’eBook gratuito di… - Gazzettadmilano : Too Good To Go e i consigli anti-spreco dopo le Feste. L’app rende disponibile per tutti Remix, l’eBook gratuito di… - identitagolose : Lotta allo spreco dopo le feste: l'eBook con le ricette per ridare vita agli avanzi (c'è anche quella di @ErnstKnam… -