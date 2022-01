Sassuolo-Cagliari oggi in tv: orario, canale e diretta streaming Coppa Italia 2021/2022 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Dopo la vittoria contro il Cittadella, il Cagliari di Mazzarri è atteso sul campo del Sassuolo per gli ottavi di finale della Coppa Italia 2021/2022. Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta in campionato, con i neroverdi superati in casa dal Verona per 2-4 mentre i sardi sono reduci dall’1-0 dell’Olimpico contro la Roma. Chi vince incontrerà la Juventus. La diretta televisiva sarà garantita in chiaro da Italia Uno (canale 6 del digitale terrestre e 5006 di Sky), con live streaming disponibile mediante la piattaforma Mediaset Play. In alternativa, Sportface.it offrirà aggiornamenti e approfondimenti relativi al confronto. SportFace. Leggi su sportface (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Dopo la vittoria contro il Cittadella, ildi Mazzarri è atteso sul campo delper gli ottavi di finale della. Entrambe le squadre arrivano da una sconfitta in campionato, con i neroverdi superati in casa dal Verona per 2-4 mentre i sardi sono reduci dall’1-0 dell’Olimpico contro la Roma. Chi vince incontrerà la Juventus. Latelevisiva sarà garantita in chiaro daUno (6 del digitale terrestre e 5006 di Sky), con livedisponibile mediante la piattaforma Mediaset Play. In alternativa, Sportface.it offrirà aggiornamenti e approfondimenti relativi al confronto. SportFace.

