Sassuolo-Cagliari | Dionisi | “Volevamo passare il turno Scamacca? Finirà il campionato qui”

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) “Venivamo da una partita non all’altezza,ile sapevamo quanto fosse difficile. Abbiamo gestito anche le forze perché non siamo in tanti centrando l’obiettivo. Sappiamo che vincere aiuta sempre, dà consapevolezza, con il Torino insarà ancora più difficile ma conto anche di recuperare qualcuno”. Queste le parole del mister delAlessiodopo la vittoria ottenuta contro ilper 1-0 che regala il pass per i quarti di finale della Coppa Italia. Sulla reazione dei suoi dopo la sconfitta con il Veronaaggiunge: “Me l’aspettavo, i ragazzi volevanoilhanno giocato con l’atteggiamento giusto e magari potevamo fare anche un pochino meglio. Gli ...