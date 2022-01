Sassuolo, Berardi assente in Coppa Italia: il motivo (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Non figura il nome di Domenico Berardi nell’elenco dei convocati diramato dal Sassuolo in vista della sfida di Coppa Italia di questo pomeriggio contro il Cagliari. L’esterno neroverde infatti è risultato positivo al Covid lo scorso 11 gennaio, come annunciato (in forma anonima) dalla società emiliana e non era presente contro il Verona (sfida che avrebbe comunque saltato per squalifica). Per la fortuna dei tifosi però Berardi è guarito e, saltato il match di oggi, sarà a disposizione per la sfida di domenica sul campo del Torino. A comunicarlo è stata la stessa fidanzata del calciatore, Francesca Fantuzzi, su Instagram: “10 days… Il covid è entrato anche in casa Berardi, fortunatamente io e dome l’abbiamo passato in pochissimi giorni”. Thomas Cambiaso Leggi su rompipallone (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Non figura il nome di Domeniconell’elenco dei convocati diramato dalin vista della sfida didi questo pomeriggio contro il Cagliari. L’esterno neroverde infatti è risultato positivo al Covid lo scorso 11 gennaio, come annunciato (in forma anonima) dalla società emiliana e non era presente contro il Verona (sfida che avrebbe comunque saltato per squalifica). Per la fortuna dei tifosi peròè guarito e, saltato il match di oggi, sarà a disposizione per la sfida di domenica sul campo del Torino. A comunicarlo è stata la stessa fidanzata del calciatore, Francesca Fantuzzi, su Instagram: “10 days… Il covid è entrato anche in casa, fortunatamente io e dome l’abbiamo passato in pochissimi giorni”. Thomas Cambiaso

