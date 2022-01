Sanremo 2022 ecco chi sono i nuovi conduttori di PrimaFestival

(Di mercoledì 19 gennaio 2022)e il conduttore Amadeus annuncia idi: «davvero felice della scelta».chi. Roberta Capua, Paola Di Benedetto e Ciro Priello saranno iprotagonisti dello spazio di Rai1 che andrà in onda da sabato 29 gennaio a sabato 5 febbraio.«felice di aver scelto per la conduzione

Advertising

enpaonlus : Enpa di Sanremo: il cagnolone Sparkly cerca una nuova famiglia - - repubblica : Sanremo 2022, Laura Pausini superospite della seconda serata del Festival - Agenzia_Ansa : Laura Pausini superospite al festival di Sanremo. L'annuncio di Amadeus al Tg1. 'Grazie Ama, ci sarò', il commento… - alegarigoo : RT @enpaonlus: Enpa di Sanremo: il cagnolone Sparkly cerca una nuova famiglia - - solospettacolo : Irama annuncia sui social l'uscita del nuovo album -

Ultime Notizie dalla rete : Sanremo 2022

Segui Rockol su Instagram per non perderti le notizie più importanti! Approfondisci: Scheda artista Tour&Concerti Festival di, La Rappresentante di Lista ,La fotografia dell'...Quest'annoè la nostra seconda chance. A volerci fortemente, è stata la direzione artistica'... Per noi è anni, con dentro i temi di LRDL: il corpo, il libro Maimamma, la fine del mondo'. ...La cantante trevigiana in coppia con Ditonellapiaga sul palco dell'Ariston per la kermesse canora «Sono sparite le rivalità. Sono cinque giorni pazzeschi. Jalisse, che peccato!In libreria arriva il volume di Nico Donvito: "Sanremo il festival - Dall'Italia del boom al rock dei Måneskin” ...