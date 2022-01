Sanità Abruzzo, da domani on line il nuovo Cup unico telematico (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L'Aquila - Sarà attivo da domani il nuovo servizio telematico della Regione, che consentirà a tutti gli utenti in possesso di Spid di prenotare in autonomia e direttamente da casa propria le prestazioni sanitarie in tutte le strutture del territorio abruzzese. Lo comunica l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, rimarcando “come il nuovo servizio di Abruzzo Sanità On line vada ad arricchire il catalogo di quelli già disponibili sul portale: scelta e revoca del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta, ristampa dei tesserini sanitari e di esenzione, gestione delle deleghe per consentire l’operatività anche per minori e maggiorenni non autosufficienti, oltre aver gestito una serie di servizi relativi alle prenotazioni dei vaccini Covid”. L’attivazione ... Leggi su abruzzo24ore.tv (Di mercoledì 19 gennaio 2022) L'Aquila - Sarà attivo dailserviziodella Regione, che consentirà a tutti gli utenti in possesso di Spid di prenotare in autonomia e direttamente da casa propria le prestazioni sanitarie in tutte le strutture del territorio abruzzese. Lo comunica l’assessore alla Salute, Nicoletta Verì, rimarcando “come ilservizio diOnvada ad arricchire il catalogo di quelli già disponibili sul portale: scelta e revoca del medico di medicina generale e del pediatra di libera scelta, ristampa dei tesserini sanitari e di esenzione, gestione delle deleghe per consentire l’operatività anche per minori e maggiorenni non autosufficienti, oltre aver gestito una serie di servizi relativi alle prenotazioni dei vaccini Covid”. L’attivazione ...

