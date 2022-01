San Bartolomeo in Galdo, sequestrati 300 kg di carne in cattivo stato di conservazione: 2 denunce (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Cronaca di Benevento: i Carabinieri di San Bartolomeo in Galdo hanno denunciato due persone per trasporto di carne suina in cattivo stato di conservazione. Nel corso del monitoraggio del fenomeno della cosiddetta peste suina, i Carabinieri della Compagnia di San Bartolomeo in Galdo hanno fermato e controllato un automobile sulla quale viaggiavano due uomini locali, Leggi su 2anews (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Cronaca di Benevento: i Carabinieri di Saninhanno denunciato due persone per trasporto disuina indi. Nel corso del monitoraggio del fenomeno della cosiddetta peste suina, i Carabinieri della Compagnia di Saninhanno fermato e controllato un automobile sulla quale viaggiavano due uomini locali,

