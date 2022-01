Sampdoria | UFFICIALE | Giampaolo è il nuovo allenatore – Il comunicato

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Laha ufficializzato il ritorno di Marcosulla panchina dopo l’esonero di D’Aversa avvenuto nei giorni scorsi Dunque Marcotorna sulla panchina della. Ecco ildel club blucerchiato che ufficializza anche la durata del contratto: L’U.C.dà il bentornato a Marcoin qualità diresponsabile della prima squadra fino al 30 giugno 2022 con opzione fino al 30 giugno 2024. Al tecnico e al suo staff un buon lavoro e un sincero in bocca al lupo da parte del presidente Marco Lanna anche a nome del Consiglio di Amministrazione e di tutta la società. L'articolo proviene da Calcio News 24.

Con la rete alla, Paulo Dybala sale a 11 gol stagionali (con anche quattro assist). Se in ... con uno sforzo da entrambe le parti in gioco, la firma sul rinnovo del contratto sarà. ...L'esigenza dellaperò è quella di rientrare nei parametri dell'indice di liquidità, vista ...