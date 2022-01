Salvini si gioca la rivincita del Papeete

Leggi su formiche

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Scena prima, estate 2019. Matteoè vice premier del governo Conte, ne controlla metà (circa) della delegazione ministeriale ed è lui stesso potente ministro dell’Interno, è reduce da trionfali elezioni europee dove ha ottenuto un poderoso 34,3 % (staccando nettamente il Pd fermo al 22,7, umiliando l’alleato di governo grillino al 17,1 e polverizzando i partner Fi all’8,8 e FdI al 6,4) ed è al centro della scena politica nazionale ed anche europea, essendo il gruppo degli eletti Lega al Parlamento di Bruxelles il più numeroso dell’intero continente. Scena seconda, gennaio 2022.è il capo della Lega che è tornata al governo ma in una coalizione “larga” che sostiene l’italiano (al momento) più forte del mondo cioè Mario Draghi, il quale agisce (almeno in parte) come un “commissario” di un sistema di partiti in grave difficoltà. I ministri ...