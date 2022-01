Salvini molla Berlusconi.Nel centrodestra pesa la corsa per la leadership

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) La candidaturaper il Quirinale è nata dale nelè affondata in tre giorni. Si sapeva chee Meloni avevano molto mal volentieri chinato la testa di fronte alla impuntatura dell’ottantacinquenne fondatore della coalizione (dalle assai precarie condizioni di salute, che non escludono i «problemi cognitivi», certificate nei tanti ricoveri ospedalieri che gli hanno impedito di volta in volta dall’esser presente alle udienze dei processi in cui è ancora imputato) e ci si aspettava che qualcosa sbloccasse la situazione.Già il comunicato dell’ultimo vertice delaffidava ad una conta dei numeri la decisione finale, poi di quella conta si è cominciato ad intuire l’esito negativo, e alla fine è statoad uscire allo scoperto.

La candidatura Berlusconi per il Quirinale è nata dal centrodestra e nel centrodestra è affondata in tre giorni. Si sapeva che Salvini e Meloni avevano molto mal volentieri chinato la testa di fronte ...ci spera, ma Berlusconi (per ora) non molla il Colle dei sogni. Come è in pratica dall'inizio della corsa per il Colle, tutto ruota intorno a Silvio Berlusconi. La domanda che si fanno alleati quanto avversari è una sola: molla o non molla? Salvini e Meloni non ve ...