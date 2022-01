"Salvate il soldato Ryan": Spielberg firma uno dei migliori "guerreschi" mai fatti (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Salvate IL soldato Ryan Iris ore 21. Con Tom Hanks, Matt Damon, Tom Sizemore. Regia di Steven Spielberg. Produzione USA 1998. Durata: 2 ore e 47 minuti LA TRAMA Giugno 1944. Gli alleati sono sbarcati in Normandia e stanno spazzando i tedeschi dalla Francia. Ma l'avanzata è sempre dura e le vittime tra gli anglo americani sono tante. La famiglia Ryan ha già pagato un pesante tributo di sangue. Tre fratelli sui quattro al fronte sono già morti. Il comando decide che almeno il superstite sia salvato a ogni costo. Perciò viene mandato un commando tra le linee per recuperare l'ultimo Ryan e riportarlo a casa dai suoi genitori. Ryan viene trovato per il ritorno tra le linee è durissimo. PERCHÈ VEDERLO Perché è tra i migliori film di ... Leggi su liberoquotidiano (Di mercoledì 19 gennaio 2022)ILIris ore 21. Con Tom Hanks, Matt Damon, Tom Sizemore. Regia di Steven. Produzione USA 1998. Durata: 2 ore e 47 minuti LA TRAMA Giugno 1944. Gli alleati sono sbarcati in Normandia e stanno spazzando i tedeschi dalla Francia. Ma l'avanzata è sempre dura e le vittime tra gli anglo americani sono tante. La famigliaha già pagato un pesante tributo di sangue. Tre fratelli sui quattro al fronte sono già morti. Il comando decide che almeno il superstite sia salvato a ogni costo. Perciò viene mandato un commando tra le linee per recuperare l'ultimoe riportarlo a casa dai suoi genitori.viene trovato per il ritorno tra le linee è durissimo. PERCHÈ VEDERLO Perché è tra ifilm di ...

