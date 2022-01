Salta ancora il processo Ruby. I legali di Berlusconi ottengono un nuovo rinvio al 16 febbraio. Ora c’è la pandemia ma soprattutto l’elezione del capo dello Stato (Di mercoledì 19 gennaio 2022) I giudici del caso Ruby ter (leggi gli articoli), dopo aver interloquito con la difesa di Silvio Berlusconi, hanno deciso di rinviare il processo al 16 febbraio, tra quasi un mese, dopo aver avuto rassicurazioni dal legale dell’ex premier, Federico Cecconi, che in due udienze, il 16 e il 23 febbraio, riuscirà a completare l’esame dei propri testimoni. A chiedere il rinvio era stata la difesa di Berlusconi, facendo riferimento a “problemi pandemici”, che crea difficoltà nel citare i testi, e dall’opportunità di non sovrapporre l’udienza prevista in precedenza per il 26 gennaio “con le prossime elezioni del Presidente della Repubblica”. La difesa dell’ex premier, infatti, aveva spiegato nella scorsa udienza che avrebbe impiegato “5, 6 udienze” per concludere la fase dei ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 19 gennaio 2022) I giudici del casoter (leggi gli articoli), dopo aver interloquito con la difesa di Silvio, hanno deciso di rinviare ilal 16, tra quasi un mese, dopo aver avuto rassicurazioni dal legale dell’ex premier, Federico Cecconi, che in due udienze, il 16 e il 23, riuscirà a completare l’esame dei propri testimoni. A chiedere ilera stata la difesa di, facendo riferimento a “problemi pandemici”, che crea difficoltà nel citare i testi, e dall’opportunità di non sovrapporre l’udienza prevista in precedenza per il 26 gennaio “con le prossime elezioni del Presidente della Repubblica”. La difesa dell’ex premier, infatti, aveva spiegato nella scorsa udienza che avrebbe impiegato “5, 6 udienze” per concludere la fase dei ...

Ultime Notizie dalla rete : Salta ancora TicWatch S2, lo smartwatch indistruttibile oggi lo paghi la metà Quello che subito salta all'occhio, però, è il prezzo: il TicWatch S2 è in offerta su Amazon a 99,... basta vedere il modello di colore nero, che ancora ha questo prezzo (la versione bianca ha visto ...

Formula 1 2022, come cambiano le nuove monoposto Salta quindi la variante 17 , sostituita dal team con la vincente RB16B. Rimane ancora alta l'attesa per i restanti team come Alpine, Alfa Romeo, Alpha Tauri, Williams e Haas. Ma Audi e Porsche ? Di ...

Carnevale: salta ancora la sfilata dei carri a Civitavecchia Civonline Green pass dopo il Covid, chi contattare per riattivare il certificato? E quale tampone bisogna ottenere? La guida dell’Asugi Noi e terze parti selezionate utilizziamo cookie o tecnologie simili per finalità tecniche e, con il tuo consenso, anche per altre finalità come specificato nella cookie policy. Puoi liberamente prest ...

Ars, salta il voto: maggioranza e opposizione duellano in aula A tenere banco lungo la seduta è la richiesta da parte dell’opposizione dell’intervento in aula del presidente Musumeci (assente) per riferire sulla crisi politica deflagrata nella maggioranza e per a ...

