Salima Mukansanga è il primo arbitro donna della Coppa d’Africa (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Le donne, finalmente, alla costante conquista del calcio degli uomini. Il movimento femminile sta prendendo sempre più piede nell’universo, fin qui chiuso ai maschi, dedicato allo sport più importante e seguito del mondo. Salima Mukansanga è entrata nella storia della Coppa d’Africa nella partita giocata ieri: è il primo arbitro donna ad arbitrare la massima competizione continentale dedicata alle migliori Nazionali africane. Ecco la sua carriera. La carriera di Salima Mukansanga Un nuovo step di crescita di una carriera sempre verso l’alto. Salima Mukansanga ha scritto una nuova, importante, pagina della sua vita vergando, contestualmente, anche la storia ... Leggi su metropolitanmagazine (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Le donne, finalmente, alla costante conquista del calcio degli uomini. Il movimento femminile sta prendendo sempre più piede nell’universo, fin qui chiuso ai maschi, dedicato allo sport più importante e seguito del mondo.è entrata nella storianella partita giocata ieri: è ilad arbitrare la massima competizione continentale dedicata alle migliori Nazionali africane. Ecco la sua carriera. La carriera diUn nuovo step di crescita di una carriera sempre verso l’alto.ha scritto una nuova, importante, paginasua vita vergando, contestualmente, anche la storia ...

