Advertising

napolista : #Salernitana, #Sabatini ha preso #Eder Informa Cronache di Salerno. L’attaccante italo-brasiliano, protagonista ag… - SpecialeMercato : #Eder è vicino al ritorno in #SerieA: sull'attaccante c'è la #Salernitana del neo ds Walter #Sabatini - infoitsport : Salernitana, lo 0-3 a tavolino complica i piani di mercato. Confronto Colantuono-Sabatini - TuttoSalerno : Salernitana, Sabatini al lavoro: attesa per oggi la firma di Luigi Sepe. I dettagli - TuttoQuaNews : RT @Corriere: Il calcio, il fumo, il tumore, il sesso. Torna Sabatini, d.s. «maledetto» -

Ultime Notizie dalla rete : Salernitana Sabatini

Per la cessione di Sepe alladel nuovo dsè solo questione di ore, l'accordo tra le parti è stato raggiunto nei giorni [?]...Commenta per primo Lacerca rinforzi sul mercato anche in attacco. Il nuovo direttore sportivo Walterha contattato l'italo - brasiliano Eder (classe 1986 ex Inter, Empoli e Sampdoria), attualmente al ...L’ex attaccante di Inter e Jiangsu Suning Eder sarebbe nel mirino della Salernitana, a caccia di rinforzi in chiave salvezza. Secondo le indiscrezioni riportate da Sky, la dirigenza del club campano a ...Secondo quanto riporta Cronache di Salerno, il direttore sportivo della Salernitana Sabatini starebbe valutando l'idea Eder: "L’ultima idea è l’attaccante Eder del San Paolo. L’attaccante italo-brasil ...