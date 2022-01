Salernitana | nuovo giocatore positivo al Covid | a rischio la gara contro il Napoli

(Di mercoledì 19 gennaio 2022), altroal, ala sfida col. Sono otto al momento i giocatori contagiati. Peggiora ulteriormente in casala situazione legata alle positività da-19. Sono otto al momento i giocatori contagiati. Mancano sempre meno giorni al derby di campionatoile in casanon migliora la situazione legata alle positività da. Anzi. Il club campano ha infatti annunciato con una nota ufficiale che un altro calciatore della rosa di Stefano Colantuono ha contratto il virus. L’U.S.1919 comunica che, a seguito dei tamponi effettuati in data odierna, un ulteriore calciatore è risultato ...

Uno stop dopo l'altro Insomma, se nei prossimi giorni dovesse emergere anche solo uncaso nella, allora il match non andrebbe in scena come da calendario. E per la società del ...Napoli -a rischio? Non c'è pace per i granata che, con un comunicato ufficiale, rendono nota una ... sulla quale calcolare la percentuale di giocatori positivi per ilprotocollo Covid ...Salernitana, altro positivo al Covid, a rischio la sfida col Napoli. Sono otto al momento i giocatori contagiati.Emergenza nella squadra granata: sono otto i giocatori positivi. Se il conto dovesse ulteriormente salire, allora l'Asl potrebbe intervenire bloccando i ragazzi di Colantuono ...