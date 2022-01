Salernitana, chance di salvezza ridotte: chi sale e chi scende nelle quote (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutosalerno – Le tante assenze e la forza della Lazio hanno impedito alla salernitana di replicare il successo di Verona e staccarsi dall’ultimo posto in classifica. Per i betting analyst di Goldbet la formazione di Colantuono resta sempre la principale indiziata per il ritorno in Serie B, in quota a 1,05, seguita dal Genoa, annientato con un netto 6-0 dalla Fiorentina e fermo ancora all’unico successo stagionale del 12 settembre a Cagliari tanto che una discesa in serie cadetta dei rossoblù vale 1,35 volte la posta. C’è bagarre invece per la terza formazione che dovrà abbandonare il massimo campionato. Secondo gli esperti la squadra più in pericolo è il Venezia, proposta da goldbet a 1,85 contro il 2,15 del Cagliari di Mazzarri, terz’ultimo ma già a quota due vittorie nel 2022. Salgono le quotazioni dello ... Leggi su anteprima24 (Di mercoledì 19 gennaio 2022) Tempo di lettura: < 1 minutorno – Le tante assenze e la forza della Lazio hanno impedito alladi replicare il successo di Verona e staccarsi dall’ultimo posto in classifica. Per i betting analyst di Goldbet la formazione di Colantuono resta sempre la principale indiziata per il ritorno in Serie B, in quota a 1,05, seguita dal Genoa, annientato con un netto 6-0 dalla Fiorentina e fermo ancora all’unico successo stagionale del 12 settembre a Cagliari tanto che una discesa in serie cadetta dei rossoblù vale 1,35 volte la posta. C’è bagarre invece per la terza formazione che dovrà abbandonare il massimo campionato. Secondo gli esperti la squadra più in pericolo è il Venezia, proposta da goldbet a 1,85 contro il 2,15 del Cagliari di Mazzarri, terz’ultimo ma già a quota due vittorie nel 2022. Salgono le quotazioni dello ...

Advertising

anteprima24 : ** #Salernitana, chance di #Salvezza ridotte: chi sale e chi scende nelle #Quote ** - grinz78golfer : @jommas82 Ma tipo, il caso Salernitana Udinese, la Salernitana ha chance di vincere il ricorso? - sportli26181512 : Serie A: Salernitana, chance di salvezza ridotte. Genoa e Venezia a rischio, in crescita Spezia e Cagliari: Le tant… - LALAZIOMIA : Serie A: Salernitana, chance di salvezza ridotte. Genoa e Venezia a rischio, in crescita Spezia e Cagliari - susydigennaro : RT @napolimagazine: SERIE A - Salernitana, chance di salvezza ridotte, in quota anche Genoa e Venezia a rischio, in crescita Spezia e Cagli… -