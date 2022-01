Salario minimo, Orlando “Strumento che integra la contrattazione” (Di mercoledì 19 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Il Salario minimo è uno Strumento che integra la contrattazione”. Così Andrea Orlando, Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, intervenuto a Radio anch’io su Rai Radio 1. “I diritti dei lavoratori sono complessi. Non si tratta di approvare il Salario minimo ma di combinarlo con elementi che non destrutturino la contrattazione”, ha aggiunto il Ministro Orlando. (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di mercoledì 19 gennaio 2022) ROMA (ITALPRESS) – “Ilè unochela”. Così Andrea, Ministro del Lavoro e delle Politiche sociali, intervenuto a Radio anch’io su Rai Radio 1. “I diritti dei lavoratori sono complessi. Non si tratta di approvare ilma di combinarlo con elementi che non destrutturino la”, ha aggiunto il Ministro. (ITALPRESS). L'articolo proviene da Ildenaro.it.

