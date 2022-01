Rugby | Coppa Italia 2022 | il Mogliano riceve partita persa contro il Viadana per 0-20

(Di mercoledì 19 gennaio 2022) Il Covid sta continuando a creare grattacapi al: dopo la sospensione di tutte le competizioni fino al 30 gennaio incluso, ad eccezione die TOP10, anche i pochi match in programma sono costantemente a rischio cancellazione con conseguente 20-0 a tavolinola squadra impossibilitata a scendere in campo. Oggi sono state rese note le prevedibili decisioni del Giudice Sportivo per quanto concerne il quarto turno delladi, che ha visto saltare uno dei quattro match in programma: nel Girone 1 il match1969-1970 è stato annullato per rinuncia del, che ha subito la sconfitta a tavolino per 0-20. RISULTATI, ...

Advertising

schmat_90 : RT @leonifuori_pod: Montpellier snobba la coppa mandando a Dublino un mix di ragazzini e terze riserve. Risultato: imbarazzante 89-7 per Le… - leonifuori_pod : Montpellier snobba la coppa mandando a Dublino un mix di ragazzini e terze riserve. Risultato: imbarazzante 89-7 pe… - labrosport : ?????? Il mediano livornese è stato grande protagonista dell'ampio successo contro la Lazio - ilfoglio_it : Dal caso Djokovic alla Coppa d'Africa, dal nuovo album Calciatori Panini alla geografia del rugby in Italia. Oggi n… - Lodamarco1 : RT @GdB_it: Rugby, Coppa Italia: il Calvisano vince a Rovigo e vede la finale -

Ultime Notizie dalla rete : Rugby Coppa

...maniera veemente contro un bianconeroLa Juventus chiude avanti il primo tempo nell'ottavo di... 'Mi chiedo se sia a conoscenza che nel calcio i passaggi non si fanno all'indietro come nel',...... Serie B, Serie C, U19 e U17 e U15 Maschile e Femminile,Italia Maschile e Femminile Legenda Attività non di preminente interesse nazionale Propaganda U5/U13, Old, Touch, Tag -, Snow ...Il Covid sta continuando a creare grattacapi al rugby: dopo la sospensione di tutte le competizioni fino al 30 gennaio incluso, ad eccezione di Coppa Italia e TOP10, anche i pochi match in programma s ...Contro i toscani ampio turnover per Simone Inzaghi. Dionisi cerca il riscatto dopo la sconfitta subita in campionato, Cagliari in piena emergenza Covid ...